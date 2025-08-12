Oposición advierte que no tiene garantias en el país

Cúcuta

Los militantes del Centro Democrático advirtieron sobre los riesgos que tiene hoy esa colectividad para ejercer la oposición en el país.

Indicaron que en los últimos días se han venido generando una serie de hechos violetos que solo buscan callarlos y atentar contra sus vidas.

“El atentado a Miguel Uribe, la condena contra el expresidente Uribe y la muerte de Miguel, han sido una cadena de hechos que no son ajenos a lo que ha venido haciendo este gobierno de querer callar a quienes piensan” dijo uno de los dirigentes políticos.

El Representante a la Cámara por el Centro Democrático en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “nosotros sabemos que no tenemos garantías para expresar nuestras ideas, nuestras posturas, la defensa de lo que nosotros creemos justo para los colombianos, no tenemos la garantía para hacerlo”

“No solo miguel no contaba con la seguridad adecuada, ninguno de nosotros, permanentemente estamos siendo asesinados, perseguidos. Nos están asesinando. Se siente impotencia frente a la forma agresiva de querernos callar pero no lo vamos hacer”. dijo el representante de ese movimiento político.