Niegan la “muerte política” de María José Pizarro y de otros 27 congresistas del Pacto Histórico

JUSTICIA

El Consejo de Estado decidió de fondo sobre una solicitud de pérdida de investidura en contra de 28 congresistas del Pacto Histórico, entre ellos la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro.

En dicha demanda que buscaba la “muerte política” de los congresistas, se presumia una presunta inhabilidad por conflicto de intereses al presentar una reforma Política en el Congreso que buscaba eliminar los topes máximos de finaciación en campaña.

No obstante, la corporación determinó que no se configuraba ninguna inhabilidad. Además, se determinó que en caso de intereses en este tipo de reformas políticas todos los congresistas resultarían involucrados.

“No puede admitirse la prevalencia de un supuesto beneficio que obligara a la declaración de impedimento, pues en tal circunstancia podrían estar involucrados no solamente los aquí encausados sino los demás parlamentarios lo que, eventualmente, afectaría el cuórum requerido para emprender reformas de este tipo”, indicó la sentencia.

Asimismo, el Consejo de Estado determinó que no había pruebas de esas presuntas inhabilidades.

“En suma, la Sala considera que no se configuró el elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses y, en consecuencia, se releva de estudiar el elemento subjetivo; por ende, no es necesario entrar a determinar si la conducta reprochada fue gravemente culposa o dolosa. Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de la solicitud en relación con los congresistas acusados", indicó la corporación.

Así las cosas estos 28 congresistas podrán conservar su curul e investidura

Senadores:

Alex Flórez Hernández.

Pedro Hernando Flórez Porras.

Gloria Inés Flórez Schneider.

Yuly Esmeralda Hernández Silva.

Sandra Yaneth Jaimes Cruz.

Clara López Obregón.

María José Pizarro.

Jael Quiroga Carrillo.

Isabel Cristina Zuleta.

Representantes: