Murió hombre tras ser arrollado por una volqueta en el puente Roncador, en Bolívar

Cartagena

Un fuerte accidente de tránsito acabó con la vida de un hombre de 31 años identificado como Jaison Menco Beltrán en el puente Roncador, departamento de Bolívar. Según las versiones preliminares, el siniestro se presentó a la altura del corregimiento de Isla Grande, jurisdicción del municipio de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Testigos indicaron que el fallecido se movilizaba en una motocicleta y en medio de una curva habría sido arrollado por una volqueta que pasaba por ese lugar. Presuntamente, el conductor del vehículo de carga pesada perdió el control del automotor por supuestas fallas mecánicas y terminó chocando con Menco Beltrán.

De inmediato, Jeison fue trasladado al Hospital La Divina Misericordia de Magangué con politraumatismos severos, sin embargo, los médicos de turno confirmaron su fallecimiento minutos después de haber sido ingresado.

Menco Beltrán residía en el barrio Villa Juliana de ese municipio y tenía dos meses de haberse graduado de Administración en Salud.