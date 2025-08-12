MOE advierte sobre clima electoral más tenso en Norte de Santander / MOE

Norte de Santander.

La muerte de Miguel Uribe, ocurrida en plena coyuntura electoral, encendió las alarmas sobre el clima político y de seguridad en Colombia.

En Norte de Santander, un departamento con antecedentes de violencia en procesos democráticos, el impacto de este hecho podría sentirse con fuerza en los meses que restan para las elecciones.

Jairo Oviedo, director de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el departamento, aseguró que este crimen se suma a una cifra preocupante: “Conforme a los reportes de Indepaz, ya son 97 líderes políticos y sociales asesinados en el país en lo corrido de este 2025”.

Señaló que la región no es ajena a la crítica situación que vive Colombia en el ambiente preelectoral, con particularidades de violencia en el área metropolitana de Cúcuta, el Catatumbo y otros municipios donde ya se han registrado hechos de orden público que obligan a extremar medidas.

Para Oviedo, uno de los efectos más inmediatos del asesinato ha sido el aumento de la polarización y del lenguaje hostil en redes sociales y medios de comunicación, tanto desde sectores cercanos al gobierno como desde la oposición.

“No le conviene a un proceso democrático que requiere decisiones ponderadas por parte de la ciudadanía. Cuando el lenguaje violento escala, del insulto al ataque físico la distancia es corta”, advirtió.

El director de la MOE recordó que, en Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, se realizarán elecciones para la curul especial de paz, un escenario que en el pasado estuvo marcado por hostigamientos, amenazas y hechos violentos contra candidatos.

“Todo este clima enrarece aún más las perspectivas para las elecciones del próximo año”, subrayó.

Entre las acciones urgentes que propone, Oviedo mencionó el fortalecimiento de los esquemas de seguridad para candidatos por parte de la Unidad Nacional de Protección, campañas para reducir la violencia en el lenguaje político y un refuerzo de los dispositivos de inteligencia y prevención de la Fuerza Pública para contener cualquier accionar de grupos armados.

“Mientras menos pugnacidad haya, mayores posibilidades tendremos de garantizar un debate electoral seguro y democrático”, concluyó.