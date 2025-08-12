Ministerio de Agricultura impulsa desarrollo rural en Norte del Cauca con $15.851 millones

“Con las invasiones se deterioran los campos, se daña la infraestructura, sistemas de riego y recuperar todo esto tardará mucho tiempo”, Presidente de Asocaña. Crédito: Asocaña.

Con una inversión de 15.851 millones de pesos, el Ministerio de Agricultura, en alianza con Asocaña, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (ACIN), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y Fensuagro suscribió la segunda fase de un convenio dirigido a impulsar el desarrollo rural de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del norte del Cauca.

La ministra, Martha Carvajalino manifestó que este compromiso busca beneficiar a 3.018 familias de esta región del departamento.

El anuncio se realizó durante la presentación del balance de la primera fase, en la que se invirtieron 13.602 millones de pesos y se apoyó a 1.200 familias productoras de café, cacao y caña panelera. Durante esta etapa, se mejoraron más de 1.800 hectáreas de cultivos y se promovió la creación de empresas comunitarias, que contribuyen a fortalecer la economía local a través de productos con valor agregado.

La ministra expresó que “hay una decisión clara del Gobierno del Cambio y el Ministerio para mantener este proyecto. Esta alianza entre el movimiento agrario, el empresariado y el Estado demuestra que, en un país aún marcado por la violencia, es posible construir un gran Acuerdo Nacional por la paz”.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, destacó ante las comunidades que “esto fue posible gracias al esfuerzo conjunto por transformar el territorio. Esperamos que esta alianza se mantenga, porque la unión entre comunidades, Gobierno y sector privado es la clave para el bienestar y la transformación social”.

La segunda fase del convenio comenzará en el segundo semestre de este año e incluirá la participación de las comunidades indígenas a través de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Además de continuar con el café, cacao y la caña panelera, se trabajará en una cuarta línea productiva: el arroz. Se espera intervenir más de 3.400 hectáreas en 13 municipios.

También se continuará con la tecnificación de los sistemas productivos y la consolidación de las empresas comunitarias, que fomentan el desarrollo económico sostenible en la región.