“Los bomberos de Manizales no tienen un carro escalera para atender incendios”: Sindicato

Manizales

El sindicato de Bomberos de Manizales denunció que la institución no cuenta con un carro escalera necesario para atender incendios en estructuras altas. Esto a propósito de que el día de ayer se necesitaron carros del INVAMA para apagar el incendio en el sector del INURBE en la capital caldense.

Carlos Hernández, del sindicato de Bomberos de Manizales en diálogo con Caracol Radio, explicó que desde hace muchos años este organismo de socorro no cuenta con un carro escalera para atender conflagraciones en pisos altos. Hernández comentó que estos carros pueden valer hasta tres mil millones de pesos, pero son fundamentales atender emergencias en estructuras altas.

“Ya sería la administración que le corresponde revisar este tema para que en caso tal de que sucedan pues estos incendios en estos edificios altos se pueda tener un vehículo exclusivo por parte de bomberos para atender las emergencias”, comentó Hernández.

Por otro lado, frente a esta denuncia Diego Rivera, director de la Unidad de Gestión de Riesgo, aclaró que el INVAMA hace parte de las entidades respondientes de emergencias y por eso ayudaron ayer para controlar este incendio con los carros escaleras que cuenta dicha institución.

“El Invama hace parte de ese sistema de gestión de riesgo, hace parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y con esta institución tenemos las capacidades de atención y eso sucedió el día de ayer. Ayer llegaron dos vehículos de INVAMA y finalizamos muy rápidamente la atención de la conflagración”, dijo Rivera

En este incendio se utilizaron dos vehículos escalera del INVAMA que fueron fundamentales para apagar el incendio