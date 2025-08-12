Horóscopo de HOY, 12 de agosto, con el Profesor Salomón: Cáncer y Tauro, sean pacientes en el amor

Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Virgo y Libra, recibirán dinero extra este fin de semana. Imagen de fondo tomada de Canva

El profesor Salomón manifiesta que el número 12 representa poder, energía y plenitud. Las personas que nacieron en esta fecha son dinámicas, serias y saben lo que quieren, además, poseen un gran corazón pese a ser tan racionales y estrictos.

Recomendación del día: cómase una mandarina, cole las semillas y siémbrelas. ¡Así florecerá prosperidad y riqueza en su vida!

Color del día: verde

verde Número para hoy: 3923

3923 Recomendación: oración de Santa Marta

oración de Santa Marta Código sagrado: 46928

46928 Fruta del día: uvas de cualquier color

Horóscopo HOY 12 de agosto 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Las cartas muestran que hay proyectos que usted podrá llevar a cabo, sin embargo, debe buscar a las personas correctas que le ayudarán a construir su camino para llegar a esa meta que tanto anhela. No todas las personas tienen buenas intenciones o aportan algo bueno, no lo olvide. Si tiene documentos pendientes, pronto saldrán a su favor.

Número del día: 3621

Recomendación: el vencedor y el agua direccionado de la sabiduría.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Recuerde, su portal le ha dejado una energía maravillosa para lo que resta del año y lo que viene para el próximo. Las cartas muestran que tendrá en su vida mucha abundancia y prosperidad. Además, no solo tendrá éxito en el ámbito económico, sino también en los negocios que decida iniciar, en sus relaciones con otros, incluyendo el amor y la salud. ¡Estas bendiciones son suyas!

Número del día: 5328

Recomendación: garrafa de la prosperidad y velón abre caminos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El tarot muestra que todo estará por equilibrarse en el amor, en la salud y el dinero si estaba atravesando alguna mala racha. Además, las cartas indican que tendrá nuevas fuentes de dinero y buenas noticias vienen en camino en cuanto a los juegos de azar, ganará.

Número del día: 8830

Recomendación: incienso de canela.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Debe seguir luchando por lo que quiere, Géminis. No desmaye si siente que todo se le está juntando al tiempo, todo valdrá la pena para llegar a esos objetivos. Viene una ayuda de personas con mucho poder, este al pendiente. En el amor, es hora de fortalecerlo en su vida.

Número del día: 3988

Recomendación: champaña.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Todo lo que emprenda a partir de ahora, tendrá buenos resultados, las semanas que vienen están llenas de éxito y prosperidad. Si usted tiene o ha tenido algún inconveniente con personas de su círculo familiar, se solucionará. Por otro lado, recuerde cuidar su salud y alimentación.

Número del día: 7594

Recomendación: agua de hierro y el agua direccionada antiestrés.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las cartas dicen que todo estará a su favor y tendrá mucha suerte. Brillará en todo lo que haga, todas esas cosas buenas que hizo en el pasado las comenzará a ver reflejadas.

Número del día: 0123

Recomendación: cóctel de poder y la crema de ámbar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Debe confiar en el proceso y dejar que las cosas vayan fluyendo. Un dinero que estaba esperando, llegará pronto a sus manos. No se olvide del amor, esa situación que lo tiene pensando, se va a solucionar. ¡Aprenda a ser más paciente!

Número del día: 2558

Recomendación: miel de amor y balón lluvia de plata.

Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre)

Es hora de que tome las riendas de su vida, no permita que nadie lo manipule o que le haga chantajes. Una firma de documentos se acerca y debe analizarlo bien, además, alguien le prestará un dinero que estaba necesitando.

Número del día: 4508

Recomendación: crema de naranja y jabón de mandarina.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Tome las cosas con calma y evite explotar con facilidad con ciertos asuntos. Intente estar más pendiente de su salud, no es un robot, recuerde que si su cuerpo no está bien, nada funciona.

Número del día: 4174

Recomendación: aceite de Santa Marta.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Debe tener cuidado porque hay personas envidiosas a su alrededor, pueden ser de su trabajo o familia, cuídese y sea discreto con sus planes. Una alegría o satisfacción se aproxima, se relaciona a una casa o apartamento. En la parte emocional, por fin, encontrará un equilibrio, tanto en el amor, como con otras relaciones.

Número del día: 7780

Recomendación: espada de San Miguel y colonia llama plata.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Mucho trabajo y mucha actividad viene en camino, saque espacios para descansar, además, varios viajes se vienen, y serán destinos que va a disfrutar al máximo junto a personas que ama. Mucho dinero llega, invierta y no lo malgaste.

Número del día: 6459

Recomendación: lago direccionado del éxito y jabón guarde dinero.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Las cosas que haga estarán a su favor y tendrá buenos resultados. Su economía va a mejorar y también, en el área laboral, se vienen oportunidades, un ascenso o aumento al salario.

Número del día: 2789

Recomendación: jabón de uva.

