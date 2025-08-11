Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 11 al 17 de agosto

Para esta semana del 11 al 17 de agosto Mercurio estará saliendo de su retroceso en Leo. Esto mejora la comunicación y aclara malentendidos. Además, el lunes 11 hay un aspecto positivo entre Saturno y Urano, que combina estabilidad con innovación. Según el Mia Astrología, es un buen momento para aplicar nuevas ideas con sentido práctico.

El martes 12, Venus y Júpiter se unen en Cáncer, trayendo más calidez y expansión emocional. Esta energía favorece las relaciones y el bienestar afectivo. Mia Astrología destaca que este tránsito invita a conectar con el amor desde un lugar protector y nutritivo, ideal para fortalecer vínculos familiares o amorosos.

Además, la conexión de los astross durante las noches del 11 al 13 se presentará una lluvia de meteoros Perseidas, aunque estas no serán tan intensa por la luna llena reciente. El fin de semana, la Luna pasa por Géminis, estimulando la curiosidad y la comunicación.

No obstante, desde la ubicación de los signos del zodiaco en el universo también se puede saber aquellos que recibirán buenas noticias durante los próximos días, aquí le contamos quienes serán los beneficiados del 11 al 17 de agosto.

Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 11 al 17 de agosto

Cáncer

La combinación de energías que recibe esta semana potencia su capacidad para crear conexiones emocionales profundas. Se abrirán puertas inesperadas que traerán bienestar y apoyo desde el entorno cercano, lo que facilitará nuevas experiencias afectivas que renovarán su ánimo.

Leo

Al salir de un período de confusión mental, los nativos de Leo recuperan la claridad y la seguridad para expresar sus ideas con mayor fuerza. Esta semana será ideal para desbloquear conversaciones importantes y obtener respuestas que habían estado demorándose.

Tauro

El momento invita a Tauro a dejar atrás viejas cargas y a abrir espacio para lo nuevo. Al desprenderse de lo que ya no sirve, encontrará oportunidades frescas que mejorarán su estabilidad tanto en lo material como en lo emocional.

Géminis

La curiosidad natural de Géminis se verá estimulada, lo que le permitirá descubrir información valiosa y conectar con personas que aportarán nuevas perspectivas. Esta energía favorece el aprendizaje y la expansión de su mundo social.

Acuario

El equilibrio entre lo tradicional y lo innovador estará de su lado. Aquellos proyectos que parecían estancados ahora encontrarán un camino para avanzar, gracias a la capacidad de Acuario para reinventarse y aplicar soluciones originales.

Números de la suerte de la semana del 11 al 17 de agosto

Los números de la suerte pueden actuar como manifestación de energía positiva para guíar en momentos claves. Estos números, alineados con las vibraciones astrológicas de cada signo, pueden ayudar a atraer buenas oportunidades y decisiones acertadas. Le contamos cuales son los números de la suerte de la semana 11 al 17 de agosto.

Aries : 9, 18, 27

: 9, 18, 27 Tauro : 4, 13, 22

: 4, 13, 22 Géminis : 5, 14, 23

: 5, 14, 23 Cáncer: 2, 11, 29

2, 11, 29 Leo : 1, 10, 19

: 1, 10, 19 Virgo : 6, 15, 24

: 6, 15, 24 Libra : 3, 12, 21

: 3, 12, 21 Escorpio : 7, 16, 25

: 7, 16, 25 Sagitario : 8, 17, 26

: 8, 17, 26 Capricornio : 10, 20, 30

: 10, 20, 30 Acuario : 11, 21, 31

: 11, 21, 31 Piscis: 2, 12, 22