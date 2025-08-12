Gobernador Zuleta pide a Petro detalles sobre los diálogos con el Clan del Golfo

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dijo que es de suma importancia que el presidente Gustavo Petro ofrezca más detalles sobre los diálogos que han iniciado con el denominado grupo armado ilegal Clan del Golfo fuera del territorio colombiano.

Para Zuleta, quien también funge como presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), es fundamental saber cuáles son los compromisos adquiridos hasta el momento y qué papel jugarán los gobernadores y alcaldes.

“No queremos procesos de paz como los anteriores que ha tenido el país, donde simplemente fue la firma de un papel, los deseos del cierre de brecha y generación de oportunidades que nunca llegaron”, dijo el gobernador.

El mandatario regional acotó que siempre está de acuerdo con los procesos paz, pero deben ser claros. “No creo que haya alguien que se oponga a la paz, pero en el departamento no queremos vivir lo mismo del pasado”, agregó el gobernador.

Como se sabe, el presidente Petro en su reciente visita a Tierralta reveló que desde su gobierno ya iniciaron conversaciones con el referido grupo armado, conocido también como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El mandatario anticipó que las conversaciones se dan por fuera del país y aunque no detalló donde están adelantando esos acercamientos, dijo que la intensión del gobierno es avanzar en su proyecto de paz total y que deberá estar enmarcado en la Ley de Sometimiento que está en manos del Congreso.