Familia denuncia presunta negligencia médica en muerte de adulto mayor en Lourdes

En Lourdes, Norte de Santander, la muerte de Benjamín Cáceres, un hombre de 69 años, tiene consternados a sus familiares, quienes denuncian que una presunta negligencia médica en el centro de salud del municipio habría precipitado su fallecimiento.

Según relató su sobrina, Esperanza Cáceres, el calvario comenzó el martes en la madrugada, cuando el adulto mayor presentó un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar.

De inmediato, fue trasladado en ambulancia al centro de salud local. Allí, asegura, la valoración médica fue superficial: “Nos dijeron que era una virosis y achaques de la edad. Lo tuvieron pocos minutos en observación y lo enviaron de nuevo para la casa”, narró.

Horas después, ante la persistencia del dolor y el evidente malestar, la familia volvió a llevarlo al mismo centro asistencial.

Esta vez, le suministraron tramadol para el dolor y le realizaron un electrocardiograma que, según los médicos, estaba normal.

Sin embargo, la sobrina afirma que la condición de su tío empeoraba a la vista de todos: “Les pedimos que lo remitieran a Cúcuta, pero nos dijeron que no era necesario, que solo estaba nervioso”.

En vista de la negativa, la familia buscó por su cuenta la manera de trasladarlo a un hospital de mayor complejidad en un vehículo de transporte público. “Llegó muy mal, prácticamente agonizando, y murió minutos después de que lo ingresaron”, relató Esperanza.

La familia asegura que Benjamín no tenía antecedentes graves de salud y que, de haberse actuado con rapidez, el desenlace pudo ser distinto. “Nos sentimos impotentes, no nos escucharon. Queremos que las autoridades investiguen porque no es justo que se juegue así con la vida de las personas”, agregó la sobrina.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento del centro de salud ni de las autoridades locales frente a este caso.

La familia insiste en que su propósito es evitar que otras personas pasen por una situación similar y que se establezcan responsabilidades si se comprueba que hubo fallas en la atención.