Escenario deportivo llevará el nombre de Eugenio Baena en Bolívar

Cartagena

Como una forma de honrar su memoria y hacer un reconocimiento póstumo a su trayectoria como periodista y líder de la radio en el Caribe Colombiano, el mandatario de los bolivarense, Yamil Arana, confirmó a través de su red social X, que habrá un escenario con el nombre de Eugenio Baena Calvo.

Por ahora no se sabe dónde quedará ni cuando será oficializada esta decisión, lo que sí está claro es que antes de finalizar el Gobierno de Arana Padauí, una infraestructura para la práctica de la actividad física se llamará como el desaparecido periodista.

Recordemos que importantes personalidades del gremio deportivo en Cartagena, hicieron la sugerencia por medio de redes sociales; mensaje que de inmediato fue acogido por el gobernador, quien además expresó su solidaridad con la familia del “Bate” Baena.

Arana manifestó que tuvo su último encuentro con el comunicador durante la inauguración del Parque Punta Castillo en el sector turístico de Castillogrande de la capital bolivarense, evento al que asistió con sus nietos antes de su muerte.

Nacido el 28 de septiembre de 1953 en Cartagena de Indias. Fue un periodista y comentarista que dejó una huella imborrable en la radio deportiva. Su trabajo se destacó especialmente en deportes como el béisbol, el boxeo, el fútbol y el patinaje de velocidad.

Su trayectoria profesional comenzó como comentarista de béisbol y boxeo en ‘Radio Fuentes’. Cubrió eventos de gran relevancia como los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos, Juegos Nacionales y otras competiciones. También narró el béisbol de las Grandes Ligas, la Copa Mundial de Béisbol y la Liga Colombiana Profesional en Telecaribe y Win Sports.

En Caracol Radio hizo parte de espacios emblemáticos como El Alargue, El Carrusel Deportivo y El VBAR.