El Tolima rinde homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay

Tolima

Perdonar, sanar, reconciliar y dejar atrás los odios fueron las palabras que más se escucharon en Ibagué durante una Eucaristía que se ofreció por la memoria del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fallecido en Bogotá luego de dos meses de hospitalización tras un atentado ocurrido cuando realizaba su actividad proselitista.

El oficio religioso se cumplió en la Catedral Metropolitana y fue presidido por el párroco del templo y vicario de evangelización, sacerdote Félix García Angarita, quien destacó que lo ocurrido con el dirigente político debe generar una reflexión sobre el perdón y el sanar las heridas además que estos momentos sean la oportunidad para clamar a Dios que conceda fortaleza a sus familiares y amigos de Uribe Turbay además a todas personas que tienen un ejercicio de liderazgo público.

Este homenaje póstumo fue convocado por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, quien recalcó la necesidad de superar las divisiones políticas y fortalecer la democracia a través del respeto y el diálogo. Por eso, invitó a la ciudadanía a dejar atrás la violencia política y los odios que han marcado al país.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima Ampliar

“Hoy el Tolima deja las banderas políticas a un lado y se une en torno a Miguel Uribe. Total, hoy no solamente el Tolima, sino toda Colombia tiene un gran dolor”, dijo la gobernadora.

Además, la mandataria destacó que el disenso debe ser valorado como una fortaleza de la democracia y no como un motivo para el enfrentamiento. “El disenso es la fuerza y es el alma de la democracia, no es el enemigo”.

La Catedral de Ibagué estuvo colmada de servidores públicos, militantes del Centro Democrático y comunidad en general que se solidarizó con este momento difícil para el país.