El alcalde de Lima busca retirar la medalla de la ciudad a Petro y declararlo persona non grata

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, va a proponer al Consejo Municipal retirar la medalla de la ciudad al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que le fue entregada en febrero de 2012 por la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán, cuando era alcalde de Bogotá y además le entregó una distinción como huésped de honor.

“No merece la medalla una persona que nos está insultando e invadiendo territorio peruano. Voy a someter al Consejo mi propuesta y ellos decidirán”, señaló el alcalde de Lima en un acto oficial en el distrito de San Juan de Miraflores.

“Yo voy a proceder a quitársela, este señor no merece la medalla de Lima. Hay que largarlo de acá”, añadió.

Le puede interesar: Perú denuncia provocación tras aparición de bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto

López Aliaga, del partido conservador Renovación Popular, ya criticó a Petro la semana pasada al llamarle un personaje nefasto y acusarlo de terrorismo luego de que el presidente Colombiano afirmó que Perú se ha apropiado del distrito de Santa Rosa de Loreto.

El mandatario argumenta que este territorio se ubica en una isla nueva que debería ser asignada a Colombia, mientras que Perú sostiene que Santa Rosa es parte de la isla Chinería que ya fue asignada bajo soberanía peruana.

Sin embargo, detrás de la acusación de Petro está la posibilidad de que el curso del Amazonas se desplace hacia el sur y Leticia pierda ese acceso al Río.

Tanto el Gobierno peruano como el Congreso han rechazado categóricamente las palabras de Petro y la presidenta, Dina Boluarte, afirmó que no hay ningún tema que tratar con Colombia, pues no hay “ningún tema limítrofe pendiente”.