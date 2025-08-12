Dos muertos y un herido en tres ataques violentos en el departamento

Homicidio en el barrio Once de Noviembre, Los Patios / Foto: Noticias Cúcuta 75

Cúcuta

Tres ataques violentos se reportaron durante las últimas horas en el área metropolitana de Cúcuta y la región del Catatumbo, dejando como saldo dos personas muertas y una herida de gravedad.

En un primer caso, un hombre fue asesinado en un ataque sicarial en la calle 20 con avenida 8 del barrio Once de Noviembre del municipio de Los Patios.

La víctima se movilizaba en un vehículo blanco de placas venezolanas, y en momento en que descendía del mismo fue interceptado por un sicario en motocicleta que le disparó en repetidas oportunidades.

Según las versiones preliminares, la víctima sería familiar de un presunto integrante de una banda criminal que se encuentra recluido en un centro penitenciario.

El segundo hecho se presentó en el barrio Motilones de la ciudadela Juan Atalaya donde un hombre resultó herido después de haber sido atacado a disparos.

Los hechos se registraron en la avenida 9 con calle 5 de este sector donde la víctima, que al parecer trabaja como vigilante informal, transitaba en una bicicleta, cuando fue interceptado por un sicario que le disparó en repetidas oportunidades, impactándolo a la altura de la cabeza.

De manera inmediata fue trasladado al Policlínico de Atalaya para recibir la respectiva atención médica.

Por último, en el municipio de Tibú se reportó el homicidio de una mujer que aún no ha sido identificada.

Los hechos se registraron en el sector conocido como La Aduana en la entrada del corregimiento Tres Bocas, zona rural del municipio de Tibú.

Según las versiones entregadas por la comunidad, la mujer se movilizaba en una motocicleta y al llegar a este punto fue interceptada por hombres armados, al parecer integrantes de un grupo armado que tiene injerencia en la zona, la hicieron descender del vehículo y le dispararon en repetidas oportunidades.