Continúa el viacrucis de los usuarios de la salud en Cúcuta

Cúcuta

Continúan las quejas de los usuarios de la salud por la falta de atención y entrega de medicamentos en los diferentes dispensarios de la ciudad de Cúcuta.

Denuncian que a pesar de las quejas que ya fueron presentadas ante la Superintendencia de Salud, la situación sigue igual, con suspensión de citas e incluso remisiones con las que no están de acuerdo como usuarios, por lo que piden intervención de las autoridades sanitarias regionales.

“El problema que tenemos con las EPS, no les han pagado a los trabajadores, tenemos el problema es que la gente necesita que la atiendan, necesitamos que nos atiendan, que entiendan ellos que hay que pagarle a los trabajadores, que están mandando la gente fuera para una clínica en Los Patios, nosotros no vivimos en Los Patios” dijo a Caracol Radio Eduardo Granados, uno de los usuarios afectados.

La otra problemática que se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza es la entrega de medicamentos, que no se estaría dando, poniendo en riesgo tratamientos e incluso la vida de los usuarios.

“El otro calvario es que va a reclamar la gente la droga, tampoco hay medicina, entonces necesitamos soluciones, porque hay gente que tiene enfermedades terminales y se están muriendo, necesitamos de verdad quién es el responsable de toda esa vaina” puntualizó Granados.