Confío plenamente en mi amigo Ricardo Orozco: Bolívar sobre investigación de la Corte Suprema

Ibagué

Luego de conocerse que la Corte Suprema de Justicia adelanta investigación en contra del exgobernador, Ricardo Orozco, por presunta corrupción en el manejo de los recursos para el sector salud entre los años 2020 y 2023, desde el Partido Conservador varias voces salieron en defensa del exmandatario.

Una de estas voces es la del concejal y secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, quien manifestó que confía plenamente en la honestidad de Orozco “Es una persona integra, capaz, viene como muchos de una cuna humilde. Los segundo es me siento orgulloso de haber hecho parte de este gobierno y haber transformado la salud en el departamento del Tolima”.

Bolívar mencionó que “Aquí se nos olvida que un Federico Lleras estaba cerrado y hoy tiene casi cien camas, nosotros colocamos más de 200 camas de cuidados intensivos, más de 300 camas de hospitalización, ahora bien, frente a las denuncias todos estamos expuestos a las denuncias otra cosa es que compruebe”.

Bolívar explicó que, aunque fue el secretario de Salud en gran parte de la administración de Orozco, no contrató porque en medio del COVID hubo un comité que autorizaba las compras de equipos y medicamentos, por eso es que no fue quien compró las dotaciones o elementos para estos procesos.

El llamado de Bolívar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

Finalmente, Jorge Bolívar, le pidió al Ministerio de Salud, no solo solicitar investigación para la Gobernación del Tolima, sino que lo haga también en la Alcaldía de Ibagué.

“Hice unas denuncias de como se gastan la platica en la USI en burocracia, hay servicios cerrados, quiero ver el oficio en el que piden que se investigue a la alcaldesa y al gerente de la USI”, puntualizó.

Dato: también dijo que espera que el Ministerio de Salud trabaje en el pago que se debe hacer a los hospitales para que no se ponga en riesgo la salud de los colombianos.