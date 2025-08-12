Cúcuta

Comunidad del municipio de Los Patios alerta sobre el aumento de riñas y hurtos

Líderes denunciaron que los delincuentes utilizan los parques para cometer los robos.

Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Los Patios.

En Los Patios, municipio del área metropolitana de Cúcuta, crece la preocupación entre comerciantes y líderes comunitarios por el aumento de la inseguridad en las últimas semanas. Álvaro Rojas, líder local, denunció que en diferentes sectores y espacios públicos se ha evidenciado un incremento de personas consumiendo estupefacientes, lo que ha derivado en más riñas y hurtos, especialmente bajo la modalidad de ‘raponazo’ en motocicleta.

“Hace un mes y medio aproximadamente comenzó a sentirse otra vez la inseguridad. Había disminuido, pero ahora vemos muchas motos que ni siquiera son del municipio, vienen de otras partes a delinquir. Ya uno piensa dos veces antes de salir a un parque o un escenario deportivo con la familia”, señaló Rojas.

El líder relató que recientemente, en el barrio La Sabana, una riña callejera entre jóvenes terminó con personas heridas con arma blanca y piedras, generando temor entre los vecinos. Además, cuestionó la reacción tardía de la Policía ante los llamados de la comunidad, lo que -asegura- aumenta la desconfianza en la institución.

Rojas pidió a la administración municipal y a la Policía Metropolitana de Cúcuta retomar los frentes de seguridad que funcionaban años atrás, cuando los uniformados mantenían presencia permanente en parques y hacían patrullajes reiterativos por calles y vías del municipio.

“Esto daba más tranquilidad a la gente. Si lo recuperamos y trabajamos todos juntos, podemos disminuir la inseguridad”, afirmó.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad