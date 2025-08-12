Comunidad del municipio de Los Patios alerta sobre el aumento de riñas y hurtos

Los Patios.

En Los Patios, municipio del área metropolitana de Cúcuta, crece la preocupación entre comerciantes y líderes comunitarios por el aumento de la inseguridad en las últimas semanas. Álvaro Rojas, líder local, denunció que en diferentes sectores y espacios públicos se ha evidenciado un incremento de personas consumiendo estupefacientes, lo que ha derivado en más riñas y hurtos, especialmente bajo la modalidad de ‘raponazo’ en motocicleta.

“Hace un mes y medio aproximadamente comenzó a sentirse otra vez la inseguridad. Había disminuido, pero ahora vemos muchas motos que ni siquiera son del municipio, vienen de otras partes a delinquir. Ya uno piensa dos veces antes de salir a un parque o un escenario deportivo con la familia”, señaló Rojas.

El líder relató que recientemente, en el barrio La Sabana, una riña callejera entre jóvenes terminó con personas heridas con arma blanca y piedras, generando temor entre los vecinos. Además, cuestionó la reacción tardía de la Policía ante los llamados de la comunidad, lo que -asegura- aumenta la desconfianza en la institución.

Rojas pidió a la administración municipal y a la Policía Metropolitana de Cúcuta retomar los frentes de seguridad que funcionaban años atrás, cuando los uniformados mantenían presencia permanente en parques y hacían patrullajes reiterativos por calles y vías del municipio.

“Esto daba más tranquilidad a la gente. Si lo recuperamos y trabajamos todos juntos, podemos disminuir la inseguridad”, afirmó.