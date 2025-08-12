Cayeron tres presuntos integrantes del Clan del Golfo tras combate con la Fuerza Pública en Bolívar

Cartagena

En una operación coordinada entre la Policía Nacional a través de la seccional de investigación criminal, Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el desarrollo de una diligencia de allanamiento con fines de captura en el municipio de El Carmen de Bolívar, se logró la captura en flagrancia de tres sujetos.

El procedimiento, realizado en el sector de Macayepo, fue planeado inicialmente como una acción de control territorial y judicial, que derivó en un enfrentamiento directo, cuando sujetos armados, al parecer integrantes del “Clan del Golfo”, al percatarse de la presencia de los uniformados, abrieron fuego indiscriminado contra la Fuerza Pública.

De manera oportuna, las tropas ejecutaron maniobras tácticas de reacción y contención en legítima defensa, protegiendo la vida de los uniformados y neutralizando la amenaza. Gracias a esta acción, se logró la captura en flagrancia de tres individuos conocidos con los alias de ‘Sebastián’, ‘Candelario’ y ‘María’, señalados por los delitos de tráfico, porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

En el lugar fueron hallados e incautados tres fusiles M16, un fusil M4, un fusil Carabina CZ, una pistola Prieto Beretta, una pistola Glock, abundante munición de diferentes calibres, 24 proveedores para fusil, 08 proveedores para pistola, 05 teléfonos celulares y 01 cinturón con insignias alusivas grupo armado organizado.

El material incautado y los individuos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a esperas que un juez de la república defina su situación judicial.

“Con este contundente golpe, se logra afectar de forma directa a la estructura “Arístides Meza Páez” del GAO “Clan del Golfo”, desarticulando parte de su engranaje criminal que delinque bajo el control criminal de alias ‘Johan’ o ‘Samuel’, sujeto que tendría como principal misión mantener el control delictivo en el departamento de Bolívar, dinamizando las acciones armadas para amedrentar a comerciantes, ganaderos y contratistas, víctimas de extorsión, así como garantizar el flujo de los corredores de movilidad ilegal entre el departamento de Sucre y el sur de Bolívar”, dijo el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.