Cartagena, primera ciudad del país en implementar vacuna gratuita contra el dengue

Cartagena se convirtió en la primera ciudad de Colombia en dar inicio a un piloto de vacunación masiva y gratuita contra el dengue, una enfermedad que en los últimos meses ha afectado con fuerza a la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay junto al presidente nacional de la ANDI, Bruce Mac Master y María Claudia Peñas, Gerente de la ANDI Bolívar, dieron inicio a la jornada de vacunación.

“La idea es comenzar desde espacios como este, desde las aulas, los niños, niñas y jóvenes merecen ser atendidos y también crear conciencia, educar a las familias en general de que no se puede guardar agua en tanques, aguas que atraigan al mosquito reproductor del dengue”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La jornada arrancó en la Institución Educativa San Felipe Neri, donde 431 estudiantes de octavo, noveno, décimo y undécimo recibirán el biológico. Los 55 jóvenes de grado undécimo fueron los primeros en aplicarse la vacuna.

El biológico, desarrollado por la farmacéutica Takeda, ofrece hasta un 98% de protección contra los cuatro serotipos de dengue circulantes. El esquema de inmunización consta de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada una.

“Esta es una campaña que nace en Cartagena, los empresarios de la ciudad apenas supieron de esta iniciativa la apoyaron de inmediato. Cartagena es una de las ciudades que más se ha visto afectada, aunque ha habido mejoría notable, aportarle al sector de los jóvenes, al sector educativo es de gran interés hoy para nosotros” dijo Bruce Mac Master presidente nacional de la ANDI.

En esta primera fase, se cuenta con 861 dosis que serán aplicadas a estudiantes de los grados seleccionados durante esta semana.

La aplicación de la vacuna está a cargo de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y no tiene ningún costo para los beneficiarios.

Este proyecto pionero es posible gracias al apoyo de la ANDI, que realizó una inversión inicial de 1.000 millones de pesos para inmunizar a 20.000 niños y niñas de las tres localidades de Cartagena, como parte de un plan piloto que busca proteger a la población más vulnerable.

“Esta iniciativa busca que más empresas se sumen a este tipo de procesos, empresas del sector industrial. La idea es que llegar a más barrios de la ciudad, Nelson Mandela, Fredonia, San Francisco, que son zonas que han estado afectadas y queremos priorizar a los jóvenes que son los más vulnerables” puntualizó María Claudia Peñas, gerente regional de la ANDI Bolívar

En esta primera etapa, el programa se enfoca en adolescentes de 9 a 19 años, grupo que presenta el mayor número de notificaciones de casos en la ciudad. Con esta iniciativa,

Cartagena no solo se convierte en ejemplo nacional, sino que marca un paso firme en la protección de su gente frente a una de las enfermedades más persistentes en la región.