Autoridades en Ocaña realizan censo de damnificados por lluvias

Cúcuta

Las emergencias que se han presentado en el municipio de Ocaña generaron por parte de las autoridades una evaluación al impacto que han tenido las lluvias en varios sectores.

El secretario de gobierno de la población Fredy Arengas dijo a Caracol Radio que “veníamos revisando los sectores donde se registraron inundaciones, daños y situaciones de riesgo para poder tomar decisiones”.

El funcionario manifestó que “estamos revisando siete sectores donde las brisas acompañadas de lluvia destecharon algunas viviendas y también trazando soluciones para quienes hayan resultado damnificados”.

Explicó que “con la unidad de gestión de riesgo, con los organismos de socorro estamos revisando los daños que se provocaron durante los últimos cuatro días”.

Finalmente dijo el funcionario que “de manera preliminar se ha podido determinar que hoy hay más de cien damnificados por estas precipitaciones, que tienen daños por inundaciones o destechamiento de viviendas”.