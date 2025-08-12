Atlético Huila a jugar a puerta cerrada en el Plazas Alcid

Neiva

La decisión fue tomada el día de hoy luego que la administración municipal a través del Instituto de deporte y recreación informara el informe de la consultoría realizada por parte de la universidad nacional de Manizales que advirtió sobre los riesgos de público en las graderías del estadio tanto en la zona oriental como occidental.

De acuerdo a Juan camilo muñoz director de deportes y recreación en Neiva el 28 de julio la administración municipal recibió los resultados de la consultoría que buscaba realizar estudios y diseños para la recuperación de las tribunas, realizó a la vez un estudio de cargas dinámicas encontrando debilidades en la actual estructura , por lo cual recomendó la no ocupación de público, porque podría ocurrir un colapso en las mismas. “Sí pueden utilizar la cancha como tal, la grama, alrededor de lo que era antes la pista atlética, podrían utilizarlo los medios de comunicación en esos espacios”. Dijo el funcionario.

Ante esta circunstancia la administración municipal informa al club deportivo, quien toma la decisión mediante comunicado de cerrar las puertas de los encuentros del club cuando juega de local. “la decisión es dura. No es fácil, yo llamo no tener estadio porque no tener público, no tener taquillas, no tener acompañamiento en los partidos es no tener nada”. Expresó Carlos Barrero gerente del Club deportivo, recordando la serie de inversiones que ha realizado el club en el campo deportivo y en las luminarias del estadio.

Se plantea hasta el momento soluciones como la instalación de graderías móviles y tener que jugar en estadios de otros departamentos hasta donde tendría que desplazarse y asentarse el club para los encuentros deportivos locales a la espera que el estadio Plazas Alcid sea reconstruido inversión que podría durar entre uno y dos años.