Atentado contra finca vinculada a la familia de la gestora social del Caquetá

Un consejo de seguridad extraordinario se llevará a cabo en las próximas horas. Foto DVR Noticias Caquetá.

Neiva

La tranquilidad del amanecer de este martes 12 de agosto se vio interrumpida por una explosión que estremeció una finca de la familia Arias Córdoba, ubicada en zona rural de Cartagena del Chaira- Caquetá. Aunque la propiedad no es de la actual gestora social, Derly Arias Córdoba, se trata de un bien heredado de sus ancestros paternos y con un profundo significado sentimental.

Según información de allegados a la familia, fueron alerta dados de que un grupo de hombres armados ingresó al predio, detonó un artefacto explosivo y destruyó parte de la vivienda. Se habla extra oficialmente del robo de más de 400 cabezas de ganado y amenazas contra empleados de la finca.

Imágenes divulgadas muestran techos desplomados, paredes agrietadas y escombros esparcidos por el suelo, en contraste con el silencio que antes reinaba. Habitantes señalan que en la zona operan exclusivamente estructuras de las disidencias de las Farc, reforzando las sospechas sobre su responsabilidad.

Ampliar

Un consejo de seguridad extraordinario se llevará a cabo en las próximas horas para evaluar la crisis.