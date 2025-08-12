Anuncian sanciones a personas que dejen escombros en la trocha 1 de mayo

Cúcuta

Julio César Cortés, director de Medio Ambiente de la alcaldía de Los Patios, anunció que en varias oportunidades han realizado limpieza, junto a Veolia, de escombros que son arrojados en la trocha 1 de mayo que comunica con el municipio de Villa del Rosario. Producto de estas acciones, toneladas de basura han sido sacadas de este lugar.

“Desde la dirección de Medio Ambiente hemos identificado puntos críticos de arrojos clandestinos de escombros y también de basuras” dijo el funcionario.

Aseguró que una vez identificados estos puntos, lograron determinar que “en la vía que comunica al sector de Chaparral con Villa del Rosario, es uno de los sectores más críticos de nuestro municipio”.

Tras lo anterior, “desde la dirección de Medio Ambiente y con el apoyo de diferentes secretarias, oficinas de la administración municipal y de Veolia, hemos hecho tres intervenciones durante este año, hemos recogido más de 30 toneladas de basuras y escombros y lo triste es que días después de hacer estas intervenciones, las personas de Villa del Rosario y de nuestro municipio, van allá y siguen arrojando escombros y basura”.

Recordó que las personas que sean sorprendidas en este actuar, podrán ser multadas por hasta $786.880 de pesos, según el Código de la Policía.