Alcaldía de Cartagena conmemoró la vida y legado de Miguel Uribe Turbay en eucaristía

Cartagena

La eucaristía, ofrecida por el alcalde Dumek Turbay, se celebró este martes en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, con la presencia de honorables concejales, miembros del gabinete distrital, empresarios y diversas personalidades de la ciudad.

La ceremonia fue presidida por Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena, quien en su mensaje destacó: “Invito a la paz, a la armonía y al amor entre los colombianos”.

Además, el párroco resaltó “que no reine la guerra ni el conflicto, sino que vivamos en tranquilidad para no cobrar más vidas inocentes ni permitir diferencias de cualquier tipo. Ante los ojos de Dios, todos somos sus hijos y somos iguales.”

Durante la celebración, se resaltaron los valores y el compromiso que caracterizaron la vida pública de Miguel Uribe Turbay. El encuentro se convirtió en un momento para orar por su descanso eterno y para reflexionar sobre la unión y solidaridad entre todos los colombianos.

La eucaristía cerró con un mensaje de unidad, esperanza y paz entre todos los ciudadanos.