A la cárcel presuntos integrantes del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Cartagena

Cartagena

Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo que habrían participado en el asesinato de dos policías y un adulto mayor en Cartagena (Bolívar).

Se trata de Moisés Romero Gutiérrez, de 57 años, y Víctor Alfonso Altamar de la Cruz, alias El Bebo, de 27, a quienes un fiscal especializado de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.

El pasado 20 de abril en vía pública del corregimiento de Pasacaballos, en jurisdicción de Cartagena, los uniformados de 42 y 21 años se encontraban adelantado labores de vigilancia y registro, cuando fueron atacados con arma de fuego por hombres que se movilizaban en dos motocicletas, causándoles la muerte. En el hecho también falleció un ciudadano que se encontraba en inmediaciones de la zona.

Labores investigativas adelantadas por la policía judicial determinaron que Romero Gutiérrez habría sido la persona que guió a los sicarios hasta el puesto de control donde estaban las víctimas y que El Bebo, al parecer, conducía una de las motocicletas desde la cual dispararon.

En cumplimiento de una orden judicial, Altamar de la Cruz fue capturado por la Policía Nacional en el barrio La Consolata de Cartagena, mientras que Moisés Romero Gutiérrez ya se encontraba privado de la libertad por otros hechos que se le investigan.