180 docentes en Norte de Santander han sido amenazados por grupos armados

Cúcuta

Hay una gran preocupación en el magisterio de Norte de Santander frente a la crisis de violencia en la región que ha afectado a miles de ciudadanos y directamente a los educadores.

Un gran número ha tenido que abandonar las instituciones educativas en los diferentes municipios por amenazas de integrantes de grupos armados y aún no han podido retornar.

“En el comité de docentes amenazados por parte de la administración departamental se encuentran 180 docentes en un año. Cosa pues que pone el semáforo en rojo, en una alerta y que nos conmina a darle solución a estos docentes que hoy se encuentran desplazados. Ellos se están presentando en las cabezas provinciales e igualmente muchos en la Secretaría de Educación Departamental, para que les definan su situación laboral y puedan ser trasladados a otras instituciones educativas, con las garantías plenas y absolutas” dijo a Caracol Radio Leonardo Sánchez, presidente de Asinort.

Piden a las autoridades agilizar soluciones para las instituciones donde han quedado las plazas, teniendo en cuenta que ya se ha avanzado en más del 50% del calendario educativo del 2025.

“Mientras esto sucede, le corresponde a la facultad, la tiene la Secretaría de Educación del departamento, para efectos de que haga el estudio pertinente y pueda cubrir dichas plazas con temporalidades, provisionalidades o algún traslado que se pueda hacer internamente libremente convenida” afirmó Sánchez.

Insisten en que se debe garantizar el cumplimiento del compromiso adquirido por las autoridades departamentales de brindar seguridad a las instituciones y comunidades educativas.

“En el acuerdo colectivo suscrito entre la administración departamental y el sindicato, quedó como compromiso la consigna Escuela Territorio de Paz, que es un proyecto al cual nosotros le estamos apostando, donde hay unos compromisos, desde enarbolar la bandera blanca de paz en Cúcuta, en todo el departamento, en cada establecimiento educativo, donde la semana por la paz es fundamental para nosotros, para enviar un mensaje de que las escuelas son territorios de paz, que la única arma que tenemos nosotros es la pedagogía y, en tal sentido, poder nosotros visibilizar la problemática que hoy tenemos” puntualizó el docente.