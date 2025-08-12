100 toneladas de droga incautadas en carreteras en lo que va del año: Gobierno lanza Plan de Choque

Según primeras informaciones, detrás de estos hechos estarían las disidencias de las FARC. Foto: Ejército.

Colombia

El Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la Fuerza Pública ha incautado cerca de 100 toneladas de estupefacientes en las carreteras del país durante 2025, lo que representa el 25% del total de decomisos a nivel nacional.

En ese sentido, el jefe de la cartera de Defensa, y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunciaron un plan de choque para cuidar las carreteras de Colombia.

Esto como respuesta a las preocupaciones del gremio transportador y con el objetivo de mejorar los indicadores de seguridad en los corredores viales.

El Gobierno presentó el plan de seguridad, que contempla el despliegue de grupos de operaciones especiales, equipos tecnológicos como drones y vehículos tácticos, y un aumento de presencia militar y policial en los puntos críticos del país.

Vías con pioridades: Panamericana, Quibdó-Medellín y sur del Cesar

Los tres corredores priorizados para el refuerzo de seguridad son: la Vía Panamericana, el tramo Quibdó-Medellín y el corredor vial del sur del Cesar, zonas que, según el ministro Sánchez, han sido blanco de acciones delictivas por parte del ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

“Casi el 60% de las acciones criminales en las vías son responsabilidad del ELN. Luego vienen las disidencias criminales, y por último el ‘Clan del Golfo’. Frente a ello, priorizamos las áreas donde debemos enfocar nuestras capacidades diferenciales”, explicó el titular de Defensa.

Medidas tecnológicas y judiciales que van a ser implementadas en las vías

Entre las nuevas medidas anunciadas está la implementación de drones de vigilancia, sistemas anti-drones y patrullas tácticas, así como el fortalecimiento de canales de denuncia para transportadores y un cartel de los más buscados, enfocado en los responsables de hurto y piratería terrestre.

Además, el ministro reveló que en lo corrido de 2024 y 2025 se han desarticulado 19 estructuras criminales, de las cuales 11 estaban vinculadas con piratería terrestre, 5 con transporte ilegal y 3 con hurto a pasajeros, logrando la captura de 105 personas.

Seguridad para proyectos estratégicos

La ministra de Transporte también destacó que el avance del proyecto vial estratégico Estanquillo-Popayán, liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), contará con una Directiva de Seguridad especial del Ministerio de Defensa, con el fin de garantizar su ejecución sin interrupciones por parte de grupos armados.

“Las carreteras son la circulación de los servicios, los bienes, los alimentos y las medicinas; necesitamos la garantía de que todos esos productos puedan salir de su origen y llegar a su destino”, subrayó la ministra Rojas.