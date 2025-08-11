Suspensión programada del servicio de acueducto en las comunas 1, 2 y 9 de Neiva

Neiva

La empresa de acueducto informa a los habitantes de las comunas 1, 2 y 9 de Neiva que este domingo 11 de agosto se realizará la suspensión programada del servicio de agua potable desde las 7:00 de la mañana. La interrupción será necesaria para efectuar trabajos de enmalle y el cambio de una válvula en el barrio Municipal, en el marco del contrato de optimización del sistema.

El servicio se restablecerá tan pronto como concluyan las labores programadas. La entidad señala que estas obras son indispensables para garantizar la eficiencia y continuidad del suministro de agua en la zona, evitando futuras fallas en la red. Durante el tiempo de la intervención, se recomienda a los usuarios abastecerse con antelación para minimizar las incomodidades.

Los trabajos se ejecutarán en varios tramos del sistema de acueducto, con el objetivo de asegurar un servicio estable y de calidad para la comunidad. La empresa agradece la comprensión de los usuarios y ofrece disculpas por las molestias ocasionadas, reiterando su compromiso con el bienestar y la salud de los neivanos.

Se espera el servicio sea restablecido en horas de la tarde, donde más de cinco mil usuarios volverán a tener el servicio publico.