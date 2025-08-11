Senadores y representantes en el Huila se pronunciaron ante la muerte de Miguel Uribe Turbay

Neiva

“La patria realmente está de luto, ha muerto un hombre joven, líder que aspiraba a ser presidente de la República y gracias a la violencia que tenemos en este país, a la polarización fue víctima de este atentado”. Así lo expresó la senadora de origen conservador Esperanza Andrade. La senadora describió a Miguel Uribe como un hombre muy cálido, muy cordial, muy amable, juicioso. “Participé el día que estuvo en Cartagena ese jueves antes de su atentado en un foro de los candidatos presidenciales. Sin lugar a dudas, fue el candidato más aplaudido en su momento cuando intervino allá en esa en esa reunión de precandidatos. Lamentable, por supuesto, que una vida como la de Miguel Uribe Turbay en este momento ya no exista”.

Para el representante a la cámara de cambio radical, Julio cesar Triana, el país tiene que entrar en profunda reflexión porque sin duda falta por conocer mucha historia detrás del asesinato de Miguel Uribe. “Esperamos que las autoridades muy pronto entreguen resultados de las investigaciones porque también queremos saber con la muerte de Miguel Uribe qué le espera al país político, qué le espera a quienes venimos criticando y exponiendo la crisis que vive el país en materia de seguridad y en otros frentes”. Puntualizó.

Entre tanto la representante a la cámara por parte del Pacto histórico, Leyla rincón, dijo que no se puede seguir aceptando que la intolerancia siga dirigiendo al País. “Pido para que el faro de la luz siga construyendo caminos de paz, de tolerancia y ahora a Miguel desde la distancia que nos ayude, que nos ilumine para que logremos la paz en nuestro país, la reconciliación y el reconocimiento del otro”.

Los lideres regionales manifestaron su sentimiento de solidaridad con su esposa María Claudia, con su papá Miguel Uribe, con su hermana y con toda la familia.