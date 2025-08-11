Salazar de las Palmas anuncia medidas tras tragedia en el río Peralonso

Mueren cinco personas por corriente súbita en Salazar de Las Palmas / Foto Denor

Norte de Santander.

Las autoridades de Salazar de las Palmas intensificaron el monitoreo y adoptaron medidas preventivas tras la tragedia registrada el pasado sábado en el sector turístico de ‘Los Siete Chorros’, donde una corriente súbita del río Peralonso dejó cinco personas muertas, entre ellas dos menores de edad.

Alejandro Laguado, inspector de Policía del municipio, explicó que desde el incidente se adelanta un seguimiento permanente a la ribera del río, con el apoyo de la Unidad de Gestión del Riesgo departamental.

“Se realizaron sobrevuelos con dron y este lunes se recorre el afluente río arriba para determinar el origen y las causas de la emergencia”, señaló.

Como parte de las nuevas medidas, se instalaron puntos de vigilancia, se impusieron restricciones para el ingreso de bañistas y se convocó a un comité de gestión del riesgo con acompañamiento de la Gobernación de Norte de Santander.

Además, se utilizará la estación del Ideam presente en el municipio para medir el nivel del afluente y generar alertas tempranas.

Laguado indicó que, en el momento del suceso, el clima presentaba una brisa ligera hacia el mediodía, seguida de cielo despejado, sin lluvias fuertes en el área. Actualmente, el caudal se mantiene en niveles normales.

El inspector recalcó que este tipo de fenómenos no se habían presentado antes en Salazar de las Palmas. “La comunidad está sorprendida, nunca habíamos vivido una situación así”, afirmó.