Trámites de importaciones y exportaciones se ven afectados por fallas externas a la Dian: Qué hacer

Ante esta situación, la Dian, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, declaró la contingencia para los trámites que se realizan por medio de la plataforma Muisca Carga que tiene que ver con la salida de mercancías y SYGA para importaciones de los usuarios del régimen aduanero.

Lea también: Declaración de renta 2025: Fechas calendario tributario para personas naturales y a quiénes aplica

Así lo indicó la Dian: “En cumplimiento de la comunicación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, se declara contingencia para dichos trámites a partir de hoy, 9 de agosto de 2025”

Además, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales explicó que las fallas externas están relacionadas con el suministro de energía en la zona en donde se encuentran alojados los servidores.

Le puede interesar: Fallas en la facturación electrónica de la DIAN: la entidad reveló lo que tiene que hacer

Como alternativa, los ciudadanos podrán realizar los trámites de forma manual siempre y cuando se certifique que no es posible adelantar el respectivo procedimiento en los sistemas aduaneros. “En el marco de esta contingencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 27 del Decreto 1165 de 2019 y 2, 202, 365 y 526-6 de la Resolución 0046 de 2019, se autoriza la realización de trámites manuales siempre y cuando el usuario certifique que no es posible adelantar el respectivo procedimiento en los sistemas aduaneros.”

La Dian mencionó que hará lo posible para que los servicios electrónicos puedan ser usados dentro de poco. “Continuamos trabajando de manera prioritaria con nuestro equipo técnico y los proveedores especializados para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, minimizando así el impacto en las operaciones de comercio exterior.”

¿Las fallas de los servicios de la Dian afectan la declaración de renta?

Al respecto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales explicó que las fallas solo afectan a los servicios tributarios de exportaciones e importaciones. Esto significa que las personas que desean realizar con antelación su proceso de declaración de renta no tienen problema para dicho trámite. Recordemos que las fechas límites comienzan a correr el próximo 12 de agosto.

Leer más: ¿Por qué la DIAN imputará a 11 mil contribuyentes? Evite multas y cárcel: esto debe saber

“Es importante señalar que, si bien la afectación técnica también ha impactado algunos servicios tributarios, esta medida de contingencia no cobija la presentación de declaraciones de renta personas naturales 2024, dado que los vencimientos de dicha obligación tributaria aún no han iniciado. Por ello, invitamos a los contribuyentes a mantenerse atentos a la información que se publique por nuestros canales oficiales”, explicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.