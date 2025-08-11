Políticos en Córdoba lamentan la muerte del Senador Miguel Uribe

Montería

Tras conocerse el deceso del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, los políticos en el departamento de Córdoba se pronunciado para lamentar el hecho, enviar mensajes de solidaridad, pero también para exigir justicia por este crimen.

Entre los que han expresado su sentir es el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quien en sus redes sociales destacó el talante político que tuvo Uribe al atreverse a recorrer el mundo de la política desde varios escenarios.

“Lamento la muerte de Miguel, un joven que se atrevió a participar en la política convencido de que a través de esta se construía país. Que el miedo no nos arrebate las esperanzas”, escribió el gobernador.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, dijo que este tipo de hechos no pueden ser normalizados. Además, pidió que haya unión y una transformación en el país.

“Mis condolencias a la familia y seres queridos de Miguel Uribe. Su asesinato es una herida profunda que indigna y avergüenza a Colombia. No podemos normalizar que la violencia siga dictando nuestro destino. Que su muerte sea el punto de quiebre para unirnos y transformar este país de raíz”, dijo el alcalde.

También manifestó su tristeza el senador liberal Fabio Amín, quien escribió el siguiente mensaje: “Duele la partida de Miguel, perdemos todos los que creemos en una Colombia con justicia social. Que tu sacrificio, el de tu familia y el de quienes te conocieron tenga el más grande y noble propósito “enseñarnos a vivir en Paz”.

Lo propio hizo el exgobernador de la región, Orlando Benítez Mora, quien dijo lo siguiente: “Lamentable noticia para la democracia del país. Toda mi solidaridad con la familia de Miguel Uribe por esta irreparable pérdida. Las diferencias de posiciones no deben conllevar a más violencia, polarización ni división de Colombia.