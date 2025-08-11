Cartagena

Policía de Bolívar impulsa campaña ‘Muevete Seguro’ para reducir accidentes

La estrategia busca concientizar a conductores y pasajeros sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad vial.

Departamento de Policía Bolívar

Departamento de Policía Bolívar

Cartagena

En un esfuerzo por promover la seguridad vial, se llevó a cabo una jornada de sensibilización dirigida a todos los actores viales en la vía Sincelejo - Calamar, específicamente en la ruta 2515 km 13. La actividad, enmarcada en la campaña #MUEVETESEGURO, abordó temas cruciales para la prevención de accidentes y la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, se realizaron campañas de concientización sobre las normas y señales de tránsito, así como actividades educativas sobre el correcto uso de pasos peatonales y la importancia de utilizar elementos de protección. Los participantes también recibieron información sobre cómo movilizarse de manera segura en la vía.

Como parte de la iniciativa, se llevaron a cabo pausas activas con los conductores, fomentando la responsabilidad y el respeto mutuo en la carretera. En total, se sensibilizaron a 42 personas y se realizaron 5 campañas de concientización.

El capitán Alexander Flórez Roja, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, comentó: “Estas actividades son fundamentales para crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía. Seguiremos trabajando para promover una cultura vial más segura y responsable en toda la región”.

Esta actividad representa un paso importante en la construcción de una cultura vial más segura y responsable en la región. Se espera que estas acciones preventivas contribuyan a reducir el número de accidentes y a proteger la vida de ciclistas y peatones en la vía Sincelejo-Calamar.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad