Cartagena

Pistoleros mataron a hombre en los alrededores de la cancha de sóftbol de Blas de Lezo, en Cartagena

El ataque a bala ocurrió cuando el occiso tomaba bebidas embriagantes con otras personas

Caracol Radio

Caracol Radio

Cartagena

Dos pistoleros a sueldo aprovecharon que Manuel Guerrero Muñoz, de 34 años, se encontraba tomando bebidas embriagantes con otras personas para acabar con su vida. La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que el crimen se registró en los alrededores de la cancha de sóftbol del barrio Blas de Lezo, sur de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Versiones preliminares entregadas por testigos indican que los sujetos desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta. Rápidamente, uno de ellos sacó el arma de fuego y le disparó a quemarropa, emprendiendo la huida del lugar sin poder ser capturados.

Las personas que departían con él lo auxiliaron y trasladaron a la clínica Blas de Lezo, donde los médicos de turno confirmaron su fallecimiento horas después.

La Policía indicó que el hoy occiso era oriundo Caicedonia, Valle del Cauca.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad