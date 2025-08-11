Pistoleros mataron a hombre en los alrededores de la cancha de sóftbol de Blas de Lezo, en Cartagena

Cartagena

Dos pistoleros a sueldo aprovecharon que Manuel Guerrero Muñoz, de 34 años, se encontraba tomando bebidas embriagantes con otras personas para acabar con su vida. La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que el crimen se registró en los alrededores de la cancha de sóftbol del barrio Blas de Lezo, sur de la ciudad.

Versiones preliminares entregadas por testigos indican que los sujetos desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta. Rápidamente, uno de ellos sacó el arma de fuego y le disparó a quemarropa, emprendiendo la huida del lugar sin poder ser capturados.

Las personas que departían con él lo auxiliaron y trasladaron a la clínica Blas de Lezo, donde los médicos de turno confirmaron su fallecimiento horas después.

La Policía indicó que el hoy occiso era oriundo Caicedonia, Valle del Cauca.