Once Caldas vs. Huracán, por los octavos de final de la Copa Sudamericana: posibles alineaciones

Vuelven las emociones de la Copa Sudamericana, con el inicio de los octavos de final. El duelo que abre esta instancia del torneo es Once Caldas vs. Huracán de Argentina, que se disputará este martes 12 de agosto en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, desde las 5:00PM.

Recordemos que el equipo colombiano logró avanzar a esta fase luego de imponerse 4-0 ante San Antonio de Bulo Bulo en condición de local. Mientras que el conjunto argentino se clasificó como primero del Grupo C, donde estuvo con América.

⭐🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana está definido!#LaGranConquista pic.twitter.com/YEivT9FLwp — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 25, 2025

Cabe mencionar que esta es la segunda participación del equipo de Manizales en la Copa Sudamericana, se espera que logre avanzar por primera vez a cuartos de final del campeonato, ya que en la primera se quedó en los octavos.

Le puede interesar: Once Caldas empató con Águilas en Manizales y extiende su mala racha en Liga: Resumen y goles

Huracán es el quinto equipo argentino al que se enfrenta el Once Caldas por campeonatos de la Conmebol. Así como lo hizo frente a River Plate, Vélez Sarsfield, Boca Juniors y San Lorenzo.

Los jugadores del equipo argentino ya se encuentran en tierra colombiana.

Posibles alineaciones

Once Caldas: Aguirre; Cuesta, Malagón, Riquett, Patiño; M. García, Rojas; Barrios, A. García, Gómez; Moreno.

DT: Hernán Darío Herrera.

Huracán: Meza; Guidara, Pereyra, Paz, Ibáñez; Pérez, Gil; Bisanz, Miljevic, Cabral; Tissera.

DT: Frank Kudelka

Lea también: Dimayor aplaza el partido entre Once Caldas y Patriotas correspondiente a la Copa Colombia

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

Once Caldas viajará a Argentina para disputar el partido de vuelta el próximo martes 19 de agosto, en el estadio Tomás Adolfo Ducó de la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 5:00 de la tarde (hora colombiana).

El ganador de este compromiso avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador que salga entre Independiente del Valle y Mushuc Rena, ambos equipos de Ecuador.