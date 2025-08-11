Murió hombre tras caer de un edificio en el Centro Histórico de Cartagena: esto se sabe

Cartagena

En pánico quedaron decenas de personas al comenzar la tarde de este lunes 11 de agosto al presenciar la muerte de un hombre en plena avenida Daniel Lemaitre, en el Centro Histórico de Cartagena.

Versiones preliminares indican que el hombre habría caído desde el piso 11 del edificio del Banco del Estado. El fuerte impacto le provocó la muerte de manera instantánea y se conoció que el cadáver cayó debajo de un polisombra en un pequeño espacio que separa esta edificación de otro inmueble.

De inmediato, un grupo numeroso de transeúntes y curiosos se acercó al lugar de los hechos. Minutos después funcionarios de la Sijín de la Policía Metropolitana llegaron a la zona para adelantar la inspección técnica y posterior traslado del cadáver a la morgue de Medicina Legal.

Presuntamente, se conoció que el hombre habría ingresado solo al edificio y minutos después se registró su caída. Hasta el momento no se ha revelado su identidad.