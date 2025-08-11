Muerte de Miguel Uribe: gobernador de Bolívar pidió castigo para responsables

“Qué dolor tan grande. Desde lo más profundo de mi corazón lamento el fallecimiento de Miguel Uribe”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Así se pronunció en su cuenta oficial de X el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, sobre la muerte del líder político quien no pudo reponerse de las lesiones luego de dos meses internado en un hospital de Bogotá.

Así mismo destacó el mandatario bolivarense “Mis oraciones con sus seres queridos y con Colombia Hoy perdemos todos. Un país en el que la vida está en juego por una posición política fracasa como sociedad. Más que nunca, rechazamos la intolerancia. Castigo para los responsables, consuelo para su familia”.

Como el gobernador Arana Padauí, otros líderes de esta zona del Caribe Colombiano, han expresado su rechazo con este crimen calificado como un magnicidio.