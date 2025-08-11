Muerte de Miguel Uribe: así reporta la prensa internacional el magnicidio del senador colombiano

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano, muere hoy tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio a manos de un niño de 14 años.

Esta hecho ha conmocionado Colombia, pero también se reporta en medios internacionales como una de las noticias más importantes del día.

The New York Times titula “Miguel Uribe, senador colombiano baleado en acto de campaña, muere a los 39 años” y escribe “ el Sr. Uribe, candidato presidencial, recibió un disparo en junio durante un mitin de campaña en Bogotá, en un ataque que conmocionó a la nación”.

Mientras que en la capital de EE.UU., The Washington Post asegura que “el incidente puso de relieve la violencia política en Colombia antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2026″.

En Reino Unido, la BBC escribe: “el senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe murió dos meses después de recibir un disparo en la cabeza en un ataque selectivo que conmocionó a la nación sudamericana”.

“El descarado ataque al senador trajo recuerdos de las turbulentas décadas de 1980 y 1990 en Colombia, cuando varios candidatos presidenciales y figuras influyentes colombianas fueron asesinados. La propia madre de Uribe, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada por Los Extraditables en 1990, una alianza creada por importantes capos de la droga”, escribe la BBC.

También en Reino Unido, el diario The Guardian reporta que “la muerte de Uribe a los 39 años añade una nueva tragedia a la tensa historia de su familia. Su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991 durante una fallida misión de rescate tras ser secuestrada por el cártel de Medellín, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar”.

“Uribe disfrutó de un rápido ascenso político, convirtiéndose en un reconocido legislador del partido de derecha Centro Democrático y candidato presidencial conocido por sus duras críticas a la administración del presidente izquierdista, Gustavo Petro", añade el medio británico.

El Universal de México recuerda una de las últimas frases que se escuchó en voz del senador: “el único camino para la paz es la seguridad”, comentó Miguel Uribe Turbay al final de uno de los últimos eventos a los que asistió.