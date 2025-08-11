“Me duele profundamente la partida de mi amigo Miguel Uribe”: Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, afirmó a través de sus cuentas en redes sociales el dolor que le genera la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Me duele profundamente la partida de mi amigo Miguel Uribe. Un joven valiente que encarnaba la esperanza de millones de colombianos y quien entregó su alma por un país mejor”, dijo la mandataria de los ibaguereños.

A la vez resaltó que “Es duro aceptar que la violencia haya apagado una vida que tenía tanto por dar. Me queda la imagen de su sonrisa y la certeza de que su paso por este mundo dejó huella en muchos corazones”.

Finalmente, Johana Aranda, dijo que ojalá algún día podamos vivir en una Colombia donde las despedidas no sean tan prematuras, y donde los sueños como los de Miguel puedan florecer sin miedo.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, murió este lunes, 11 de agosto, luego de ser víctima de un atentado durante un evento político en Bogotá, el pasado 7 de junio de 2025.

El senador por el Centro Democrático estuvo en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos neurológica tras recibir múltiples impactos de bala —dos en el cráneo y uno en la pierna izquierda— mientras daba un discurso acompañado por su equipo de campaña en el parque el Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

Desde entonces, el aspirante presidencial fue sometido a varias cirugías. Según la Fundación Santa Fe, el pasado sábado, 9 de agosto, Uribe Turbay sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud era crítica.