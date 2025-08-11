“La mató delante de una niña de dos años”: mujer fue asesinada por su pareja en Cartagena

Cartagena

La muerte de Luz Karina Crespo es el primer feminicidio que se registra en Cartagena en lo que va corrido de 2025. En diálogo con Caracol Radio, sus familiares aseguraron que la mujer de 34 años fue asesinada por su pareja dentro de la casa en donde residía ubicada en el barrio El Prado.

Dayana Licona, sobrina de la víctima, contó que el crimen se registró en la madrugada del domingo 3 de agosto. Luz Karina empezó a departir desde la tarde del sábado en la terraza de su vivienda con varios familiares y ‘El Niñales’, como era apodado su pareja.

Al parecer, el presunto feminicida le insistió a Luz que quería quedarse a dormir con ella, pero ella se negó y le pidió que se fuera. Antes de la medianoche, la pareja se fue hacia un negocio de máquinas tragamonedas cercano para seguir departiendo, sin embargo, allí habrían tenido una fuerte discusión en donde la mujer, presuntamente, fue agredida físicamente.

“Él quería quedarse aquí a dormir, mi tía le decía no vete porque esta es la casa de mis sobrinos y la tengo que respetar. Lo que puedo decir es que todo lo hizo fue por celos, porque ella le decía que no y lo rechazó. Mi tía estaba en la esquina en un juego de maquinitas, él se la trajo y antes de llegar aquí a la casa le pegó”, manifestó Dayana Licona.

La atacó en la sala de su casa y delante de una niña de dos años

Después de esa discusión que tuvieron en las afueras del establecimiento de máquinas tragamonedas, Luz Karina y ‘El Niñales’ regresaron a la vivienda en donde residía la mujer y allí ocurrió la tragedia.

“Ella entra acá, mi tía se sienta, la coge descuidada y le entierra un cuchillo de la cocina en la sala de la casa delante de una niña de dos años. Mi tía trata de caminar, pero sólo llega hasta la terraza donde se desploma”, narró su sobrina.

Luz Karina Crespo fue trasladada de inmediato por sus familiares al Hospital Universitario del Caribe, donde los médicos de turno confirmaron que había llegado sin signos vitales. Los allegados de esta mujer de 34 años pidieron justicia y la pronta captura de ‘El Niñales’, quien alcanzó a huir del lugar de los hechos.

“Después que él le agrede a mi tía corre para el barrio Martínez Martelo gritando que lo iban a atracar. Una señora lo auxilia y lo guarda en su casa, pero al ver que lo estaban correteando se fue hacia la avenida del Lago. Sabemos que él llegó en horas de la madrugada borracho al lugar donde vivía, pero tanto él como su familia huyeron”, sostuvo.

Luz Karina ya era víctima de agresiones físicas

De acuerdo con los familiares de la hoy occisa, ‘El Niñales’ le insistió a la mujer que quería vivir con ella pese a que él tenía su esposa y familia. También denunciaron que esas agresiones ya se habían presentado porque Luz Karina, presuntamente llegó con “morados” en su cuerpo en varias oportunidades.

“A mi tía la golpeaban, de hecho, una vez que nosotros preguntamos qué era lo que estaba pasando la vimos toda golpeada. Uno no sabía que era él porque ella tampoco nunca nos dijo nada ni denunció, pero siempre le echó la culpa a otro muchacho”, dijo.

Luz Karina se había separado recientemente de su esposo y solo tenía tres meses de relación con ‘El Niñales’.