Incautan más de 200 armas blancas en operativos en las calles de Ibagué

Ibagué

Las autoridades de Ibagué desplegaron un operativo de seguridad durante el fin de semana en el que 10 personas fueron capturadas, se incautaron 211 armas blancas, 3 armas de fuego y más de 3 mil gramos de estupefacientes. Asimismo, se impusieron 292 órdenes de comparendo por diferentes infracciones.

“Se realizaron 638 planes de seguridad y protección, 207 controles a motocicletas, 167 a vehículos de servicio público y dos caravanas de la seguridad. Además, revisamos 26.484 antecedentes a personas y 19.749 a vehículos y motocicletas”, dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno Municipal.

Las capturas fueron por delitos como hurto, lesiones personales, violencia contra servidor público, tráfico de estupefacientes y receptación.

¿Qué tipo de comparendos se impusieron en Ibagué?

Según las autoridades locales principalmente por porte de armas cortopunzantes, consumo o porte de sustancias psicoactivas; irrespeto a la autoridad, participación en riñas y uso o comercialización de equipos móviles reportados como hurtados o extraviados. También se cerraron establecimientos que incumplían la normatividad vigente.

Los operativos incluyeron patrullajes, controles en parques, vías y en la Terminal de Transporte, así como actividades pedagógicas dirigidas a fomentar la cultura ciudadana y el respeto por la ley.

Finalmente, a través de la línea de emergencias 123, se atendieron 1.247 llamadas, entre las que se destacan 54 por riñas y 38 por casos de violencia intrafamiliar.

“El trabajo articulado entre autoridades y comunidad es fundamental para construir entornos más seguros. Vamos a continuar con estas acciones para que los ibaguereños vivan tranquilos y en paz”, puntualizó Espín.