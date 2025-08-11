Huila registra 381 hectáreas afectadas por incendios en la temporada de menos lluvias

Neiva

Desde el inicio de la segunda temporada de menos lluvias, el 15 de julio, el departamento del Huila ha registrado emergencias por incendios de cobertura vegetal en siete municipios, con un total de 381 hectáreas afectadas. Se han presentado 19 eventos en diferentes localidades, siendo Palermo el más impactado con 11 casos. También se han reportado incidentes en Aipe, Algeciras, Rivera, Suaza, Paicol y Neiva, todos atendidos por cuerpos de bomberos y organismos de gestión del riesgo.

La respuesta oportuna de los bomberos voluntarios y oficiales, junto con los consejos municipales de gestión del riesgo, ha permitido controlar y liquidar los incendios registrados. Sin embargo, la alerta se mantiene, pues el IDEAM prevé para agosto y septiembre una reducción de precipitaciones y un aumento de temperaturas, condiciones que favorecen la propagación de las llamas, especialmente en el norte del departamento.

Según Orlando Garzón, de Gestión de Riesgo, comento que “las autoridades insisten en que los 37 municipios mantengan activos sus planes de contingencia, refuercen campañas educativas y garanticen la preparación de los grupos operativos. El fortalecimiento de cuerpos de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja es clave para la atención rápida y eficaz de cualquier nuevo incendio.

A la comunidad se le recuerda evitar prácticas de riesgo como la quema de material vegetal, encender fogatas en áreas abiertas o realizar quemas agrícolas sin control. Prevenir es fundamental para reducir los daños a la cobertura vegetal y proteger la biodiversidad del Huila frente a esta temporada crítica.