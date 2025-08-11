Política

Grupo de expresidentes condenan el asesinato de Miguel Uribe Turbay y exigen esclarecimiento total

Catalogan la muerte de Miguel Uribe como un “magnicidio” y lo recuerdan como un defensor de la democracia.

Los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia condenan el magnicidio de Miguel Uribe Turbay,

Mariana Quintero López

Los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia condenan la muerte de Miguel Uribe y lo catalogan como un “magnicidio”. Además, lo recuerdan como un líder íntegro y defensor de la democracia.

“Exigimos categóricamente el total esclarecimiento de este crimen, con investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas que conduzcan a la identificación y sanción de todos los responsables”, expresaron.

Asimismo, la organización alerta sobre el “preocupante clima de polarización política y de violencia verbal” que, según señalaron, pone en riesgo la convivencia democrática y la integridad de quienes participan en la vida pública en Colombia.

Los expresidentes recuerdan a Miguel Uribe como un líder y defensor de la libertad

En el pronunciamiento, destacaron a Uribe Turbay como un “firme y valiente defensor de la libertad, la institucionalidad y el fortalecimiento de las instituciones republicanas”, resaltando su integridad, vocación de servicio y compromiso con el bienestar de los colombianos.

“Su integridad, vocación de servicio y compromiso con el bienestar de los colombianos dejan un legado que trasciende fronteras y que continuará inspirando a quienes creemos en la causa de la democracia y la dignidad humana”, añadieron.

Finalmente, el grupo expresó sus condolencias a la esposa, hijos, familiares y allegados del líder político, y aseguró que su asesinato “no silenciará las voces que luchan por la libertad”.

