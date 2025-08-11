Gran donatón de sangre mañana en el Hospital Universitario de Santander

Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander realizará mañana, 12 de agosto, una donatón de sangre como parte de la activación del Plan de Contingencia de la Sangre, para evaluar la capacidad de respuesta del banco de sangre ante un posible desabastecimiento de componentes sanguíneos.

La jornada se desarrollará de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el Hemocentro de Santander y contará con personal especializado para atender a los ciudadanos que quieran donar.

Sandra Milena Jaimes, directora Hemocentro de Santander del Hospital Universitario de Santander, menciona: “Todos los tipos de sangre son necesarios y bienvenidos en esta jornada”.

¿Qué requisitos deben cumplir las personas que van a donar?

Tener entre 18 y 65 años de edad

Gozar de buen estado de salud

Presentar el documento de identidad original

En caso de tener tatuajes o piercings, haber esperado mínimo seis meses desde su realización.

Con esta donatón, el Hospital Universitario de Santander no solo busca abastecer sus reservas, sino también medir la capacidad de respuesta ante escenarios críticos y reforzar la cultura de la donación voluntaria y habitual en la región.