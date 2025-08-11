Fue liberado agricultor secuestrado en Convención

Cúcuta

Las autoridades civiles confirmaron en las últimas horas la liberación del agricultor Dagoberto Lázaro oriundo del municipio de Convención en el Catatumbo, Norte de Santander.

El hombre víctima del secuestro fue dejado por sus secuestradores cerca al corregimiento de Llano Grande, en la zona rural de esa población.

Su secuestro se produjo cuando se desplazaba desde la vereda Soledad, hacía el municipio de Ocaña, al norte del departamento.

Por ahora se desconoce quienes serían los responsables del plagio. En la zona donde se presentó el hecho delinquen las disidencias armadas, el Eln, un reducto del Epl, y bandas delincuenciales.

El secuestro es uno de los delitos que más golpea al departamento de Norte de Santander desde hace dos años.