Falleció hombre que fue atacado por sicarios en Cartagena: era conocido en el gremio de la champeta

Cartagena

25 días permaneció Elvin David Mora Aguirre en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro asistencial de Cartagena, sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos falleció en las últimas horas producto de un balazo en la cabeza que le comprometió algunos de sus órganos vitales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con testigos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta le dispararon a quemarropa cuando se encontraba a pocos metros de su vivienda en la calle La Unión del sector Las Américas del barrio Olaya Herrera, suroriente de la ciudad.

El ataque fue delante de su familia, quienes de inmediato lo auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial. En las últimas horas, Elvin David Mora Aguirre falleció, por lo que sus familiares exigen a las autoridades la pronta captura de los responsables.

Era conocido en el gremio de la champeta

Este hecho tiene en luto al gremio de la champeta en Cartagena, ya que durante varios años dio oportunidad a djs, picós y algunos artistas en el establecimiento público que administraba. El negocio de razón social La Perla está ubicado en el sector Las Américas.

La Policía Metropolitana indicó que el occiso presentaba cinco anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de amenazas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.