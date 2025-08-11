Fallece Édgar García Ochoa ‘Flash’, periodista clave en los primeros pasos de Shakira como artista

Hay luto en el periodismo y la cultura del Caribe tras conocerse el fallecimiento de Édgar García Ochoa, quien era conocido cariñosamente como ‘Flash’, y quien fue una pieza clave en los primeros pasos de la carrera musical de Shakira.

De acuerdo con lo conocido por Caracol Radio, García Ochoa había sido llevado a una clínica de la ciudad, el pasado sábado, luego de presentar problemas de salud.

Allí estuvo internado el fin de semana, donde hacia el media de este lunes 11 de agosto se conoció sobre su muerte, al parecer, por complicaciones producto de unas úlceras gástricas.

Su cercanía con Shakira

‘Flash’ fue muy recordado en la capital del Atlántico debido a su rol de impulsador de talentos caribeños como el de Shakira, a quien promovió en sus inicios y fue una pieza clave para que la artista diera a conocer su talento al público.

El comunicador social era oriundo de Sincelejo, se crió en Cartagena y posteriormente llegó a Barranquilla, donde potencializó su talento.

‘Flash’, recientemente, estuvo en los estudios de Caracol Radio, donde habló sobre los inicios de Shakira.