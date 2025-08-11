Expectativa por posible llegada del volante Michael Ortega a Real Cartagena

Solo cuatro compromisos del segundo semestre en el torneo BetPlay ha jugado Real Cartagena, para reflejar una clara necesidad en materia de ideas y creación de fútbol. La salida del ‘Chócolo’ Juan José Ramírez, dejó al equipo sin conexión entre el medio campo y los delanteros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Atendiendo esa falencia y aprovechando que el jugador se encuentra sin equipo, el cuadro heroico está en conversaciones con el volante atlanticense Michael Ortega, quien ya se encuentra en la ciudad y a más tardar el martes 12 de agosto, sellaría su vinculación con el onceno auriverde.

Michael Javier Ortega Dieppa es un centrocampista derecho de 34 años, con un pasado en importantes clubes en Colombia y el exterior. Su último club fue Aurora de Bolivia; también prestó sus servicios en el Deportivo Cali, Once Caldas, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto. En el exterior se destaca su actuación con el Bayer Leverkusen, Atlas mexicano y The Strongest boliviano.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, tras haber la intención, faltan los exámenes médicos y llegar a un acuerdo económico.