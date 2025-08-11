Cúcuta

Emergencias por lluvias en el municipio de Ocaña

Autoridades adelantan censo por emergencias

Varias afectaciones se han presentado en Ocaña por lluvias. / Foto: Cortesía.

Varias afectaciones se han presentado en Ocaña por lluvias. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Las autoridades en el municipio de Ocaña están en alerta ante las emergencias que se han presentado en varios sectores como consecuencia de las intensas lluvias.

Por lo menos en siete barrios de la población las comunidades reportaron inundaciones, caída de árboles, y algunas viviendas destechadas.

Frente a las intensas precipitaciones el secretario de gobierno Fredy Arengas dijo a Caracol Radio que “estamos trabajando con la unidad de riesgo y el cuerpo de bomberos del municipio para dar respuesta a las situaciones que se han presentado en los últimos tres días”.

Explicó que las mas recientes emergencias se presentaron en el sector de El Carbón y El Barrio Los Almendros. Sin embargo advirtió que sobre otras áreas mantienen monitoreo por algunas situaciones de riesgo en viviendas.

Precisó el funcionario que hoy las prioridades están concentradas en la evaluación de daños y necesidades en los sectores afectados, como también en el despliegue de personal para atender emergencias.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad