Emergencias por lluvias en el municipio de Ocaña

Varias afectaciones se han presentado en Ocaña por lluvias. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Las autoridades en el municipio de Ocaña están en alerta ante las emergencias que se han presentado en varios sectores como consecuencia de las intensas lluvias.

Por lo menos en siete barrios de la población las comunidades reportaron inundaciones, caída de árboles, y algunas viviendas destechadas.

Frente a las intensas precipitaciones el secretario de gobierno Fredy Arengas dijo a Caracol Radio que “estamos trabajando con la unidad de riesgo y el cuerpo de bomberos del municipio para dar respuesta a las situaciones que se han presentado en los últimos tres días”.

Explicó que las mas recientes emergencias se presentaron en el sector de El Carbón y El Barrio Los Almendros. Sin embargo advirtió que sobre otras áreas mantienen monitoreo por algunas situaciones de riesgo en viviendas.

Precisó el funcionario que hoy las prioridades están concentradas en la evaluación de daños y necesidades en los sectores afectados, como también en el despliegue de personal para atender emergencias.