Edad recomendada para dar Churu a un gato, según expertos: Con qué alimentarlos antes de cumplirla

Churu es una marca de snacks suaves y cremosos para gatos, presentados en pequeños sobres o tubos individuales, estilo puré. Están elaborados con proteína real de grado humano, sin cereales, colorantes ni conservantes artificiales y, diseñados como premios que refuerzan el vínculo entre humanos y felinos, además de aportar hidratación extras.

Este producto también es útil para gatos que necesitan medicación. Debido a su textura suave y su sabor atractivo, facilitan la administración de medicamentos, ya que se pueden mezclar fácilmente. Además, se usa para incentivar el consumo en gatos con poco apetito o en recuperación.

Este producto surgió porque los snacks para gatos solían ser más secos, pero el Churu, desarrollado en Japón, introdujo un cambio con su fórmula húmeda y empaques individuales.

Edad recomendada: ¿Cuándo empezar?

Según el propio fabricante y veterinarios, los Churu están indicados solamente para gatos mayores de tres años, ya que los años más pequeños requieren una dieta completa y especializadas, y aún no tienen el sistema digestivo completamente desarrollado.

La cantidad máxima recomendada es hasta 4 tubitos al día para gatos adultos. En el caso de gatitos, es vital consultar al veterinario, pues no reemplaza su alimentación regular. Vale destacar que el Churu no sustituye comidas completas; es solo un premio o herramienta de hidratación y vínculo.

¿Qué alimentar antes de los 3 meses?

Antes de que un gatito alcance esa edad, su alimentación debe basarse en:

Leche materna o fórmula específica para felinos. Se desaconseja la leche de vaca, que puede causar problemas digestivos. También papillas/carne húmeda para gatitos

A partir de las 4 semanas, se puede comenzar a introducir papillas de carne o alimentos húmedos adecuados para gatitos, bajo supervisión veterinaria

La forma correcta de suministrar el Churu es directamente del envase, idealmente desde la mano o una cuchara para fomentar la interacción positiva.

Una vez abierto, debe refrigerarse y consumirse dentro de las 4 horas. En ningún momento se debe dejar al gato solo con el envase, ya que podría morder y tragárselo.

La médica veterinaria Paula Molina, colaboradora de Fanáticos de las Mascotas, resaltó los beneficios del Churu como snack: fácil de porcionar, transportable, sin necesidad de refrigeración cerrados, promueve la socialización y aporta hidratación extra (Fanáticos de las mascotas).

Los veterinarios especialistas señalan que los gatos se guían más por el olfato que por el gusto. Dado que estos alimentos húmedos contienen entre un 60% y un 70% de agua, además de proteínas de origen animal, resultan mucho más apetitosos para ellos.

Otros beneficios del Churu para gatos

En estudios recientes, se ha investigado cómo este producto puede ser útil en situaciones de estrés. Por ejemplo, en clínicas veterinarias, se ha notado que el Churu puede ayudar a tranquilizar a los gatos durante procedimientos médicos, funcionando como una distracción positiva.

En el entrenamiento y la socialización de gatos también es común, facilitando una interacción positiva. Su empaque portátil permite ofrecerlo en pequeñas cantidades, lo cual es ideal para recompensarlos sin darles demasiada comida. De esta manera, ocupa un lugar en el mercado que muestra un interés por las innovaciones en el cuidado de las mascotas.

A diferencia de otros alimentos, su textura líquida estimula un patrón de consumo, lo que ha llevado a estudios sobre cómo las texturas influyen en la aceptación de alimentos en los felinos.